Мать с двухлетним сыном сгорели в машине во время ДТП в Жамбылской области

«Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Когда автомобили ВАЗ 2114 и BMW, направлявшиеся в город Тараз, остановились на обочине дороги, 44-летний водитель автомашины марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с указанными транспортными средствами. Водитель автомобиля BMW и ее несовершеннолетний сын погибли на месте происшествия», — рассказали в полиции.