Мать с двухлетним сыном сгорели в машине во время ДТП в Жамбылской области

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. ДТП произошло вечером 24 ноября на окраине села Жалпаксаз в Жамбылской области. 44-летний мужчина за рулём Mercedes не справился с управлением и влетел в стоящую на обочине BMW, которая, по инерции, столкнулась с впередистоящей «ВАЗ 2114», сообщает департаменте полиции Жамбылской области.
«Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Когда автомобили ВАЗ 2114 и BMW, направлявшиеся в город Тараз, остановились на обочине дороги, 44-летний водитель автомашины марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с указанными транспортными средствами. Водитель автомобиля BMW и ее несовершеннолетний сын погибли на месте происшествия», — рассказали в полиции.
В результате аварии BMW сгорела полностью. В салоне автомобиля находились 23-летняя девушка с двухлетним сыном, которые скончались на месте. Пострадал также водитель «ВАЗ 2114». Его госпитализировали в местную больницу.
Водителя Mercedes Benz задержали и водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.