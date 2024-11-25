В Волгограде вынесут приговор обвиняемому в госизмене Журавелю

По версии следствия, молодой человек через мессенджер связался с представителем службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Весной прошлого года он передал украинским кураторам видеозаписи перевозившего военную технику ВС РФ железнодорожного состава и пролетающих самолетов военного назначения, а также сведения о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ. Волгоградец был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.