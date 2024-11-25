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В Волгограде вынесут приговор обвиняемому в госизмене Журавелю

В понедельник, 25 ноября, в Волгоградском областном суде состоялось очередное заседание по делу Никиты Журавеля. Оно должно стать итоговым и закончиться вынесением приговора.

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, сегодня в рамках процесса состоялись прения гособвинения и стороны защиты. В настоящий момент судьи удалились в совещательную комнату для принятия окончательного решения по данному делу. Затем последует оглашение приговора.

Суд над 20-летним волгоградцем Никитой Журавелем начался 14 ноября, процесс проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, молодой человек через мессенджер связался с представителем службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Весной прошлого года он передал украинским кураторам видеозаписи перевозившего военную технику ВС РФ железнодорожного состава и пролетающих самолетов военного назначения, а также сведения о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ. Волгоградец был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.

В феврале этого года Журавель был приговорен к 3,5 годам колонии за поджог Корана в Волгограде. Преступление было совершено в мае прошлого года.

Подозреваемый в совершении акта сожжения священной книги мусульман был оперативно установлен и задержан. Тогда молодой человек также признался следователям в том, что выполнял указание спецслужб Украины, которые ему обещали вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.