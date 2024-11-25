Волгоградку осудили за незаконную продажу государственной земли

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре не оправдал 59-летнюю Ирину Мамонтову, которая незаконно оформила в собственность государственную землю и продала участки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее Ворошиловский райсуд приговорил женщину к двум годам колонии и назначил штраф в размере 5 миллионов. Фигурантка пыталась оспорить приговор.
Согласно версии следствия, Мамонтова вместе с сообщниками подала в Росеестр фальшивые документы и приобрела 4 земельных участка.
— В результате незаконной регистрации права собственности и дальнейшей продажи земельных участков городскому округу причинен ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.
Доказательства оказались неопровержимыми. Женщине не удалось смягчить наказание. В ближайшее время ответственность понесут и ее сообщники.