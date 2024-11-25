Волгоградку осудили за незаконную продажу государственной земли

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре не оправдал 59-летнюю Ирину Мамонтову, которая незаконно оформила в собственность государственную землю и продала участки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее Ворошиловский райсуд приговорил женщину к двум годам колонии и назначил штраф в размере 5 миллионов. Фигурантка пыталась оспорить приговор.