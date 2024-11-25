Мужчина в Перми предстанет перед судом за избиение подростка в ЖК «Авиатор»

По данным СУ СКР региона, следствие установило, что причиной нападения 28-летнего пермяка на ребёнка стали хулиганские побуждения. Во время инцидента взрослый мужчина не меньше пяти раз ударил подростка руками по голове, держал его за шею и одежду. После избиения мальчик получил кровоподтёк на лице и физическую боль. В отношении взрослого пермяка было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои».