Мужчина в Перми предстанет перед судом за избиение подростка в ЖК «Авиатор»

Дело мужчины, избившего 14-летнего подростка в ЖК «Авиатор» в Перми, направлено для рассмотрения в суд, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о происшествии, которое случилось во дворе жилого комплекса по улице Холмогорской в августе 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 14-летний мальчик вышел во двор с собакой в вечернее время, когда к нему подошёл взрослый мужчина и начал избивать подростка.
По данным СУ СКР региона, следствие установило, что причиной нападения 28-летнего пермяка на ребёнка стали хулиганские побуждения. Во время инцидента взрослый мужчина не меньше пяти раз ударил подростка руками по голове, держал его за шею и одежду. После избиения мальчик получил кровоподтёк на лице и физическую боль. В отношении взрослого пермяка было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои».
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после инцидента мама пострадавшего ребёнка обратилась с заявлением в полицию. После публикаций в СМИ и проверок правоохранителей, региональное управление СКР возбудило уголовное дело, ход которого контролировал глава СК РФ Александр Бастрыкин.