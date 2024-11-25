Следком завел уголовное дело на челябинского бизнесмена, сбившего пешеходов

СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена, который за рулем BMW X6 врезался в толпу пешеходов и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в результате ДТП пострадали пять человек, включая 11-месячного малыша. Всех их госпитализировали. Сам же водитель скрылся с места аварии. Но его быстро задержали другие автомобилисты.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 264 УК РФ “нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”», — отметили в СКР Челябинской области.
Следователь регионального СКР запросил материал у сотрудников Госавтоинспекции. Также проводится осмотр места аварии, назначены экспертизы. Ведется расследование уголовного дела.
Напомним, ДТП с пятью пострадавшими случилось 25 ноября. Бизнесмен, сбивший пешеходов, был пьян. Алексей Текслер поставил инцидент на личный контроль.