Летевший в Калининград самолет экстренно сел в Петербурге

Пассажиров самолета, который 25 ноября летел из Москвы в Калининград, ждала неожиданная остановка в Петербурге. Причиной этому послужило ухудшение самочувствия одного из мужчин, находящегося на борту. Экипаж лайнера сообщил о случившемся на землю, и железную птицу вынужденно посадили в Северной столице. Об этом пишет ТАСС.