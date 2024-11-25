Летевший в Калининград самолет экстренно сел в Петербурге

Пассажиров самолета, который 25 ноября летел из Москвы в Калининград, ждала неожиданная остановка в Петербурге. Причиной этому послужило ухудшение самочувствия одного из мужчин, находящегося на борту. Экипаж лайнера сообщил о случившемся на землю, и железную птицу вынужденно посадили в Северной столице. Об этом пишет ТАСС.
— Самолет приземлился в аэропорту Пулково в 12:30. Пассажира — 45-летнего мужчину — госпитализировали, — добавили в издании.
Случившееся не вызвало паники у остальных пассажиров. Они спокойно дождались, когда воздушное судно дозаправят. После этого, приблизительно через 30 минут, самолет вновь поднялся в воздух и отправился по дальнейшему маршруту.
Напомним, что похожая ситуация произошла около месяца назад. Тогда из-за ухудшения состояния пассажирки самолет, летевший из Калининграда в Пермь, сделал незапланированную остановку в Петербурге.