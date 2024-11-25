«Центр 800» намерен отсудить почти 39 млн рублей у строительной компании

Нижегородская автономная некоммерческая организация «Центр 800» направила иск в арбитражный суд, в котором потребовала взыскать почти 39 миллионов рублей от одной из строительных компаний — ООО «Джуман Рашн Реновейшн». Соответствующая информация появилась в судебной картотеке.
Детали дела не разглашаются, известно лишь, что третьими лицами в иске указали две организации: АНО «Центр творческих инициатив Маяк» и ГБУ НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».
В тот же день, 22 ноября 2024 года, «Центр 800» подал иск и к индивидуальному предпринимателю Касаминскому Д. С. С него некоммерческая организация намерена взыскать около 436 тысяч рублей.
Даты рассмотрения дел ещё не назначены.
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