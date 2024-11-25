Журавеля приговорили к 13,5 годам по делу о госизмене

Напомним, что судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде. Первое заседание прошло в закрытом режиме 14 ноября и длилось полтора часа. На следующий день, 15 ноября, процесс занял более двух часов, после чего третье заседание было назначено на 25 ноября.