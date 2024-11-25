В Башкирии продолжают поиски тела ушедшего под лед велосипедиста

В Башкирии продолжаются поиски утонувшего в реке Уфе 59-летнего мужчины. Напомним, трагедия произошла накануне, 24 ноября, около села Караидель. Житель Башкирии захотел срезать дорогу до дома и решил переехать реку по льду, однако он треснул и мужчина ушел на дно.
Спасатели используют судно на воздушной подушке и зацепное устройство для обследования дна реки. Сегодня в 11:00 они обнаружили велосипед погибшего мужчины.
По словам сотрудников республиканского Госкомитета по ЧС, поискам мешает сильное течение реки и нестабильные ледовый покров.
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