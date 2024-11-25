Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам за госизмену

Кадыров-младший с тех пор получил несколько наград, в том числе звание героя Чечни, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. В декабре Кадыров-старший заявил, что, раз суд не принял решение о наказании его сына, этим не должны заниматься и власти Чечни. «За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил его», — сказал чеченский лидер.