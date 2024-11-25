Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам за госизмену

Журавель признал свою вину в ходе заседания, говорится в сообщении. Наказание назначено по совокупности преступлений — в феврале суд в Чечне приговорил его к 3,5 года колонии по ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). V1 и РЕН ТВ передавали, что по обвинению в госизмене суд приговорил Журавеля к 13,5 года колонии строгого режима.
За сожжение Корана юноша извинился, но вину в хулиганстве изначально не признал, в отличие от вины в госизмене. В октябре суд утвердил обвинительное заключение по делу о госизмене против Журавеля.
Молодой человек сжег Коран в мае прошлого года. На видео допроса задержанного, которое опубликовала ФСБ, тот говорил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему было обещано 10 тыс. руб. В сообщении пресс-службы волгоградских судов сказано, что он вступил в переписку и выполнял задания «куратора, подконтрольного СБУ», «будучи несогласным с политическим курсом Российской Федерации и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции».
Журавеля прошлым летом перевезли в СИЗО в Грозном из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики», пояснял СК. В изоляторе его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Кадры избиения опубликовал сам глава Чечни, заявив, что гордится поступком сына. Со слов Кадырова, его сын «счел бы за честь» понести наказание за свои действия.
Кадыров-младший с тех пор получил несколько наград, в том числе звание героя Чечни, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. В декабре Кадыров-старший заявил, что, раз суд не принял решение о наказании его сына, этим не должны заниматься и власти Чечни. «За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил его», — сказал чеченский лидер.
В Кремле комментировать избиение Журавеля в грозненском СИЗО отказались. «Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.