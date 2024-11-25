В Башкирии осудили экс-сотрудника ГИБДД за взятку и служебный подлог.

Суд приговорил взяточника к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в десятикратном размере от суммы взятки и запретил на два с половиной года занимать должности в правоохранительных органах, конфисковав сумму взятки.