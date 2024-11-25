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В Башкирии осудили экс-сотрудника ГИБДД за взятку и служебный подлог

В Башкирии осудили экс-сотрудника ГИБДД за взятку и служебный подлог.

В Бирске бывший сотрудник ГИБДД признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Доказательства, собранные Бирскими следователями, суд признал достаточными для вынесения приговора.

Следствием и судом установлено, что в 2019—2020 годах инспектор ГИБДД получил незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей от своего знакомого за переоформление нескольких легковых и грузовых автомобилей без фактического осмотра транспортного средства и сверки идентификационных номеров.

Факт преступления выявили при прохождении одного из автомобилей таможенной проверки.

Суд приговорил взяточника к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в десятикратном размере от суммы взятки и запретил на два с половиной года занимать должности в правоохранительных органах, конфисковав сумму взятки.

Приговор в законную силу не вступил.