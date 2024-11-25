«Думал, что получился объехать, но не получилось»: в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

4 августа 2023 г. молодой человек ехал на своем электросамокате по парку им. 50-летия АвтоВАЗа. В какой-то момент из кустов вышел рабочий с триммером за спиной. и самокатчик сбил его. Пострадавшего доставили в больницу, где в октябре он скончался.