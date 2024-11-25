Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля, получившего первый срок за сожжение Корана, к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.
«Волгоградский областной суд огласил приговор ранее судимому Никите Журавелю, совершившему государственную измену… По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
«В судебном заседании подсудимый виновность в совершении инкриминируемого ему преступления признал», — говорится также в сообщении пресс-службы судов.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.