МВД показало кадры задержания пьяного челябинца, на BMW въехавшего в толпу пешеходов

Напомним, 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов. С места происшествия злоумышленник скрылся, но в кратчайшие сроки его задержали. Пострадали четверо взрослых и 11-месячный ребенок.