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МВД показало кадры задержания пьяного челябинца, на BMW въехавшего в толпу пешеходов

МВД показало кадры задержания пьяного челябинца, на BMW въехавшего в толпу пешеходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов. С места происшествия злоумышленник скрылся, но в кратчайшие сроки его задержали. Пострадали четверо взрослых и 11-месячный ребенок.

«В считанные минуты местонахождение водителя было установлено. Помощь полицейским оказали неравнодушные граждане, которые заблокировали автомобиль нарушителя», — говорят в МВД России.

В результате медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

«Водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ. Его автомобиль эвакуирован и помещен на специализированную стоянку», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

После углубленного обследования медики госпитализировали троих человек, включая 11-месячного ребенка, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.