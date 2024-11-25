Экс-инспектора ГИБДД Башкирии осудили за взяточничество

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчину признали виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Также бывшему полицейскому запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет, а также предстоит выплатить сумму взятки.