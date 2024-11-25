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Экс-инспектора ГИБДД Башкирии осудили за взяточничество

В Бирске экс-инспектора ГИБДД осудили за взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Бирске на скамье подсудимых оказался бывший инспектор ГИБДД. Его обвиняли в служебном подлоге и получении взятки.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, мужчину признали виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Также бывшему полицейскому запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет, а также предстоит выплатить сумму взятки.

Напомним, к экс-сотруднику Госавтоинспекции в 2019 году обратился знакомый и предложил за денежное вознаграждение вносить данные в систему о смене владельцев авто, не проводя ТО и сверку номеров. За это мужчина получил 25 тысяч рублей.

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