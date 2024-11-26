Школьница в Башкирии попала в больницу после того, как одноклассница ударила её по голове

Как рассказали нам мама и папа 10-летней Алины, они недавно переехали в село Иглино, сняли квартиру недалеко от школы. В сентябре девочка пошла в четвёртый класс в новое учебное заведение. Но отношения, по словам родителей, с одноклассницами не заладились, в частности с девочкой Настей (имя изменено). Мама и папа заявили, что сперва девочки немного повздорили, Настя слегка ударила Алину по голове, а потом это вошло в привычку — некоторое время она так вела себя ежедневно. Мотив, по словам близких Алины, что девочка — новенькая, якобы не так одевается и вообще «тупая».