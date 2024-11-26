Школьница в Башкирии попала в больницу после того, как одноклассница ударила её по голове

Как рассказали нам мама и папа 10-летней Алины, они недавно переехали в село Иглино, сняли квартиру недалеко от школы. В сентябре девочка пошла в четвёртый класс в новое учебное заведение. Но отношения, по словам родителей, с одноклассницами не заладились, в частности с девочкой Настей (имя изменено). Мама и папа заявили, что сперва девочки немного повздорили, Настя слегка ударила Алину по голове, а потом это вошло в привычку — некоторое время она так вела себя ежедневно. Мотив, по словам близких Алины, что девочка — новенькая, якобы не так одевается и вообще «тупая».
На днях, по словам самой Алины, одноклассница её сильно ударила по голове, ей стало плохо во время танцев, откуда её госпитализировали. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму. Отец Алины написал заявление в полицию. Однако в полиции ему сообщили, что дело прекратят из-за состава преступления, так как нападавшей 10 лет. Родители утверждают, что администрация школы невзлюбила их семью. Папа пытался решить ситуацию через классного руководителя, но понимания и поддержки не нашёл.
Сама девочка сейчас лежит в отделении хирургии. По её словам, одноклассница сначала била её по приколу, по-дружески, но потом стала делать это сильнее. Девочка уверяет, что боялась изначально сказать обо всём маме и папе, так как одноклассница обещала рассказать об этом всём друзьям, что с ней никто не будет дружить. В итоге после того, как она всё же устала терпеть побои и сообщила родителям, ребята из новой школы от неё отвернулись.