В Ростове три работника пять месяцев не получали зарплату, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону трем работникам пять месяцев не платили зарплату в одной из организаций сферы пассажирских перевозок. Об этом узнали во время прокурорской проверки, сейчас ведется уголовное расследование.
Предварительно, сотрудники предприятия не получали деньги с июля по ноябрь 2024 года. Общая сумма долга составила 950 тысяч рублей.
— Выясняются лица, допустившие ситуацию. Также устанавливаются другие работники, чьи трудовые права были нарушены, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
Дело возбуждено в рамках статьи «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Возврат долгов проконтролируют сотрудники прокуратуры.