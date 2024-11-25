МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале

По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.