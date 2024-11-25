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МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Источник: РИА "Новости"

На опубликованных кадрах видно освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения.

«Показания — 1,074», — говорит на видео сотрудник полиции, озвучивая показания прибора.

Кроме того, как рассказала Волк, правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших — 11-месячный ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы трое.

ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.