МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале

На опубликованных кадрах видно освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения.
«Показания — 1,074», — говорит на видео сотрудник полиции, озвучивая показания прибора.
Кроме того, как рассказала Волк, правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.
Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших — 11-месячный ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы трое.
ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.