Два человека погибли на пожаре в Клецком районе

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в бытовке в Клецком районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Трагический инцидент произошел утром 25 ноября на территории деревообрабатывающего предприятия в агрогородке Голынка.
«Работниками МЧС в уничтоженном огнем служебном помещении обнаружены тела двух мужчин — 58 и 66 лет», — сказали в СК.
Там также уточнили, что, по предварительной информации, накануне сотрудник данной организации и местный житель были в бытовке в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, оба в помещении ранее курили.
Следователи, специалисты-криминалисты и работники МЧС провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертных исследований.
Сейчас рассматриваются несколько версий возникновения возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Установлением обстоятельств пожара занимается Клецкий районный отдел СК.