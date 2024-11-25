Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли на пожаре в Клецком районе

По информации следователей, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в бытовке в Клецком районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Трагический инцидент произошел утром 25 ноября на территории деревообрабатывающего предприятия в агрогородке Голынка.

«Работниками МЧС в уничтоженном огнем служебном помещении обнаружены тела двух мужчин — 58 и 66 лет», — сказали в СК.

Там также уточнили, что, по предварительной информации, накануне сотрудник данной организации и местный житель были в бытовке в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, оба в помещении ранее курили.

Следователи, специалисты-криминалисты и работники МЧС провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертных исследований.

Сейчас рассматриваются несколько версий возникновения возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Установлением обстоятельств пожара занимается Клецкий районный отдел СК.

пожары