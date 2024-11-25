Подростки из Башкирии пытались разломать скульптуру учителя

В Белорецке школьники-вандалы повредили арт-объекты в сквере Учителей. Подростки пытались сломать сидящую за столом скульптуру, но откололи лишь палец. Также мальчики хотели сломать прожектор, но подсветка выстояла.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, всем хулиганам от 10 до 14 лет. Школьники и их родители были приглашены в отдел полиции, опрошены, с ними были проведены профилактические беседы.
В ведомстве не исключили, что мальчики могут быть поставлены на учет, а их родители привлечены к ответственности.
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