15-летнего зумера сильно избили на концерте Ивана Золо в Ярославле

Итог воскресной вакханалии — драки, увечья и потерянные вещи.
Проблемы случились из-за того, что организаторы продали 1900 билетов, хотя помещение рассчитано не более чем на тысячу человек. Когда количество гостей перевалило за кэс, охрана начала разворачивать не вписавшихся. Но пообещала, что деньги за билеты вернут. Никто на предложение не соблазнился, разъярённая толпа выбила дверь и ворвалась в клуб.
Под шумок неизвестные сильно избили подростка. Парню пришлось вызывать скорую. Помимо того, в гардероб не помещалась одежда, люди кидали куртки на лавки и прямо на пол. Кто-то не смог получить одежду вообще, другие ждали её два с половиной часа, пока охрана выгоняла посетителей на холод чуть ли не голыми. Полиция проводит доследственную проверку по 115-й УК РФ и другим бесчинствам.