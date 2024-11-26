15-летнего зумера сильно избили на концерте Ивана Золо в Ярославле

Под шумок неизвестные сильно избили подростка. Парню пришлось вызывать скорую. Помимо того, в гардероб не помещалась одежда, люди кидали куртки на лавки и прямо на пол. Кто-то не смог получить одежду вообще, другие ждали её два с половиной часа, пока охрана выгоняла посетителей на холод чуть ли не голыми. Полиция проводит доследственную проверку по 115-й УК РФ и другим бесчинствам.