Четверо человек похитили женщину из подъезда в Самаре

По версии следствия, 22 ноября мужчины 30−47 лет из-за возникшего ранее конфликта похитили из подъезда и силой увезли 36-летнюю женщину. Потерпевшую освободили правоохранители в тот же день.
Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
В Самаре задержали четырех местных жителей по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 22 ноября мужчины 30−47 лет из-за возникшего ранее конфликта похитили из подъезда и силой увезли 36-летнюю женщину. Потерпевшую освободили правоохранители в тот же день.
Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.