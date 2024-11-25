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Четверо человек похитили женщину из подъезда в Самаре

В Самаре задержали четырех местных жителей по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 22 ноября мужчины 30−47 лет из-за возникшего ранее конфликта похитили из подъезда и силой увезли 36-летнюю женщину. Потерпевшую освободили правоохранители в тот же день.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

СК