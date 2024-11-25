Жительницу Братска осудили за убийство новорожденной дочери

Пьяная жительница Братска в июле 2024, находясь у себя дома, кормила грудью новорожденную дочь. Однако в какой-то момент уснула, ребенок так и остался лежать на пеленке. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Падунского районного суда, женщина, утратив бдительность, причинила младенцу тяжкий вред здоровью.
— Действуя по неосторожности, во сне прикрыла нос и рот новорожденной своей грудью. Ребенок погиб, — рассказали в суде.
Она признала свою вину и полностью раскаялась. Суд признал 39-летнюю женщину виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что охранник хотел вывести подростков из торгового центра, однако завязалась конфликтная ситуация, в ходе которой 16-летний юноша получил травму в виде рассечения губы.