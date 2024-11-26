В Томске задержан региональный лидер китайской секты, который вербовал местное население

Движение «Фалуньгун» было основано в Китае в 1992 году. Изначально доктрина организации резко критиковала Коммунистическую партию Китая и призывала к свержению власти в КНР. Позже при поддержке властей США была создана сеть из 75 ячеек секты в других странах, в том числе и в России.