Он оказался членом запрещённого религиозного движения «Фалуньгун». Дома у Юня нашли огромное количество запрещённой литературы со свастикой и информационные материалы, с помощью которых сектанты вовлекают к себе новых адептов.
Выяснилось, что Юнь организовал в Томской области работу ячейки «Фалуньгун» и курировал её: собирал с сектантов деньги, заказывал печать брошюр и книг и старался расширять число участников.
Против Юня возбуждено уголовное дело — за организацию деятельности нежелательной иностранной организации. Максимальное наказание — шесть лет колонии.
Движение «Фалуньгун» было основано в Китае в 1992 году. Изначально доктрина организации резко критиковала Коммунистическую партию Китая и призывала к свержению власти в КНР. Позже при поддержке властей США была создана сеть из 75 ячеек секты в других странах, в том числе и в России.
После этого секта «Фалуньгун» при прямой поддержке США вела попытки организации цветных революций в России и Китае.