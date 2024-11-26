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В Томске задержан региональный лидер китайской секты, который вербовал местное население

По данным SHOT, силовики нагрянули с обыском домой к местному жителю по фамилии Юнь — гражданину России.

Источник: РИА "Новости"

Он оказался членом запрещённого религиозного движения «Фалуньгун». Дома у Юня нашли огромное количество запрещённой литературы со свастикой и информационные материалы, с помощью которых сектанты вовлекают к себе новых адептов.

Выяснилось, что Юнь организовал в Томской области работу ячейки «Фалуньгун» и курировал её: собирал с сектантов деньги, заказывал печать брошюр и книг и старался расширять число участников.

Против Юня возбуждено уголовное дело — за организацию деятельности нежелательной иностранной организации. Максимальное наказание — шесть лет колонии.

Движение «Фалуньгун» было основано в Китае в 1992 году. Изначально доктрина организации резко критиковала Коммунистическую партию Китая и призывала к свержению власти в КНР. Позже при поддержке властей США была создана сеть из 75 ячеек секты в других странах, в том числе и в России.

После этого секта «Фалуньгун» при прямой поддержке США вела попытки организации цветных революций в России и Китае.