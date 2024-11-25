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Болты украли с железнодорожных путей в Карагандинской области

Для безопасности на участке ввели временное ограничение скорости поездов.

Неизвестные похитили болты скрепления пути на перегоне Көкпекті — Нұра в Карагандинской области. Возникла угроза безопасности движения поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

Пропажу болтов скрепления с внутренней стороны рельс на участке протяжённостью 500 метров обнаружили железнодорожники.

«Из-за похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов, что могло привести к крушению вагонов», — отметили в компании.

Железнодорожники уведомили о произошедшем сотрудников Линейного отделения внутренних дел. Для предотвращения возможных последствий и обеспечения безопасности движения на участке ввели временное ограничение скорости поездов.

Аналогичный случай произошёл 3 ноября на перегоне Отар — Чильбастау, где неизвестные похитили 2 745 единиц материалов верхнего
строения пути (скрепления SKL-14, шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).