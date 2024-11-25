Двое казахстанцев лишились свободы за распространение наркотиков

Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным Департаментом АФМ, передает DKnews.kz.
Так, при проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш» общим весом около 1 кг.
Вместе с тем, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО «Казпочта» на имя тех же получателей.
В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество — тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.
При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.
Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
В целом, с начала текущего года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяты 57.3 кг наркотических средств.
Кроме того, изъято 1,7 кг психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) — 206 тыс. шт. и глазные капли «Тропикамид» — 1 680 шт.
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