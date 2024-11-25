Полиция подозревает челябинку в организации секты

Пока ей вынесли только предупреждение.
43-летняя жительница Челябинска организовала курсы для женщин, на которых продавала «магические» обереги. Уже после первых тренингов выяснились неприятные подробности, которыми заинтересовалась полиция. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, деятельность, которую вела горожанка, посчитали незаконной.
Ситуацию осветили наши коллеги из «ЧелябинскСегодня». По информации, предоставленной одной из участниц тренингов, всё, что на них происходило, было запрещено снимать на камеру, с кем-либо обсуждать или делиться ссылками на организаторов мероприятий. Кроме того, как стало известно сотрудникам МВД, участники всех акций аскетично питались, читали мантры и занимались действиями, присущими деструктивным организациям.
Сильнее подозрения правоохранителей укрепили частные случаи, когда люди оставляли дома, семьи, работу и отправлялись в «места силы». Как правило, находились они в Крыму или Казахстане. В прокуратуре Центрального района Челябинска женщине-организатору вынесли предупреждение. В полиции напомнили, что организация деструктивных по своей сути организацией может караться уголовной ответственностью.