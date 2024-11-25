Полиция подозревает челябинку в организации секты

Ситуацию осветили наши коллеги из «ЧелябинскСегодня». По информации, предоставленной одной из участниц тренингов, всё, что на них происходило, было запрещено снимать на камеру, с кем-либо обсуждать или делиться ссылками на организаторов мероприятий. Кроме того, как стало известно сотрудникам МВД, участники всех акций аскетично питались, читали мантры и занимались действиями, присущими деструктивным организациям.