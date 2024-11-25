Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни

Ранее атакам с воздуха подверглись район Гхбейри, после с интервалом около 15 минут были нанесены еще два мощных удара, столбы дыма от которых были видны из горных поселений на расстоянии около 10 километров от ливанской столицы. При первой серии ударов в понедельник утром израильская авиация атаковала районы Харет Хрейк и Бир эль-Абед, где практически полностью были разрушены несколько жилых многоэтажных зданий.