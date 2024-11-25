Полиция задержала водителя, устроившего ДТП в Ленинградской области

«Полицейским следствием в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан по статье 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба управления сообщала, что автобус и грузовик столкнулись в понедельник в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель — гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Позже глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщал, что в ДТП пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна — в тяжёлом. Четырнадцать человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.