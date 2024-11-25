Житель Башкирии влез в долги и продал квартиру, чтобы продлить действие симки

Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии и выманивать у них огромные суммы денег. Так, на уловку лжеоператора сотовой связи попался преподаватель вуза Уфы. Ему позвонил неизвестный и предупредил, что его договор на обслуживание завершается, чтобы продлить действие сим-карты, необходимо продиктовать смс-коды. Мужчина, доверившись, сделал все, что просил мошенник.
После преподавателю стали звонить то «полицейские», то «сотрудники банка». Благодаря отлаженной схеме мошенники заставили мужчину продавать квартиру, взять кредит и перечислить все на «безопасный счет». Уфимец лишился 5,5 млн рублей.
По такой же схеме обманули аферисты 56-летнюю учительницу. Женщина отдала мошенникам около 3,5 млн рублей.
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