Житель Башкирии влез в долги и продал квартиру, чтобы продлить действие симки

Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии и выманивать у них огромные суммы денег. Так, на уловку лжеоператора сотовой связи попался преподаватель вуза Уфы. Ему позвонил неизвестный и предупредил, что его договор на обслуживание завершается, чтобы продлить действие сим-карты, необходимо продиктовать смс-коды. Мужчина, доверившись, сделал все, что просил мошенник.