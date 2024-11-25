Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры в подъезде на западе Москвы

«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть”)», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, 23 ноября на лестничной площадке дома на ул. Беловежская между задержанным и его знакомым произошел конфликт на почве распития алкогольных напитков. В ходе ссоры злоумышленник избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК проводится сбор и закрепление доказательственной базы», — заключили в ведомстве.