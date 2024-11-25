Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры в подъезде на западе Москвы

«Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК проводится сбор и закрепление доказательственной базы», — заключили в ведомстве.