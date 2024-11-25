В Таганроге задержали подозреваемую в убийстве ребенка

В Таганроге полиция задержала подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 25 ноября.
По предварительной информации ведомства, 24 ноября подозреваемая находилась дома. Женщина выпивала спиртное. На фоне выпитого она нанесла нанесла телесные повреждения двум своим детям. От сильных ударов малыши потеряли сознание. Затем она положила их в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов. Когда детей нашли, то сотрудники магазина вызвали на место экстренные службы. Один из мальчиков от полученных травм скончался, а второго ребенка доставили в больницу.
— По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд иных экспертиз, в том числе по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, — сообщили в ведомстве.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.