В Таганроге задержали подозреваемую в убийстве ребенка

По предварительной информации ведомства, 24 ноября подозреваемая находилась дома. Женщина выпивала спиртное. На фоне выпитого она нанесла нанесла телесные повреждения двум своим детям. От сильных ударов малыши потеряли сознание. Затем она положила их в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов. Когда детей нашли, то сотрудники магазина вызвали на место экстренные службы. Один из мальчиков от полученных травм скончался, а второго ребенка доставили в больницу.