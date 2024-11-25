Экс-начальника службы пути МДИ РЖД приговорили к 5 годам колонии

По данным интернет-ресурса Legal.Report, Михаила Гридчина арестовали в июне 2023 года. Причиной стало подозрение в получении взятки в размере 45 тыс. руб. от бывшего начальника Калужской дистанции пути (подразделение Московской железной дороги) Николая Перушина. Деньги переводились на счет мужа его сестры, который заявил, что господин Гридчин «неоднократно просил предоставить данные банковской карты для денежных переводов» в период с 2019 по 2023 год. Суммы варьировались от 6,5 тыс. до 300 тыс. руб.