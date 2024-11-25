Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Башкирии мужчина умер за рулем авто

В Башкирии мужчина скончался на глазах у коллеги.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии за рулем своей машины скончался 59-летний житель Магнитогорска. Мужчина ехал со своим коллегой по трассе, когда почувствовал себя плохо. Он успел лишь сказать об этом и вдруг потерял сознание. Магнитогорец отпустил руль и машина выехала на обочину и вылетела в кювет.

Как сообщили «Газета “АБЗЕЛИЛ” в ГИБДД района, мужчины ехали в сторону Яктыкуля. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.