На трассе в Башкирии мужчина умер за рулем авто

В Абзелиловском районе Башкирии за рулем своей машины скончался 59-летний житель Магнитогорска. Мужчина ехал со своим коллегой по трассе, когда почувствовал себя плохо. Он успел лишь сказать об этом и вдруг потерял сознание. Магнитогорец отпустил руль и машина выехала на обочину и вылетела в кювет.