На трассе в Башкирии мужчина умер за рулем авто

В Абзелиловском районе Башкирии за рулем своей машины скончался 59-летний житель Магнитогорска. Мужчина ехал со своим коллегой по трассе, когда почувствовал себя плохо. Он успел лишь сказать об этом и вдруг потерял сознание. Магнитогорец отпустил руль и машина выехала на обочину и вылетела в кювет.
Как сообщили «Газета “АБЗЕЛИЛ” в ГИБДД района, мужчины ехали в сторону Яктыкуля. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.
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