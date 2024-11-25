В Лондоне мужчину задержали за сообщение о минировании посольства США

Полиция среагировала на сообщение о минировании посольства 22 ноября. В тот же день на несколько часов была приостановлена работа лондонского аэропорта Гатвик, так как в багаже одного из пассажиров «был найден подозрительный запрещенный предмет». На следующий день сотрудники полиции эвакуировали людей из здания столичного вокзала Юстон, где также был обнаружен некий «подозрительный предмет», впоследствии обезвреженный взрывотехниками. На минувшей неделе также поступали сообщения об обнаружении подозрительного предмета рядом с автовокзалом в Глазго.