Четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске

В одной из комнат она увидела горящий матрас, россиянка закрыла дверь в помещение, схватила детей и выбежала на улицу, вызвав пожарных. Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 3 кв метра, по словам женщины, она видела, что дети баловались с зажигалкой, но не остановила их.