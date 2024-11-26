«Магнит» выплатит волгоградке 15 тысяч за бессонные ночи

Женщине не посчастливилось жить в доме в поселке Стройдеталь, где располагается магазин «Магнит». На фасаде стены дома находится внешний блок сплит-системы, который доставлял волгорадке дискомфорт из-за громкого шума. Кроме того, женщина утверждала, что из-за этого она испытывает головные боли и не может находиться в квартире.
Волгоградка неоднократно просила руководство АО «Тандер» демонтировать сплит-систему, но все было бесполезно. Это удалось добиться только в ходе рассмотрения дела.
Суд установил, что руководство магазина, действительно, нарушило право волгоградки на сон и отдых в ночное время.
Вступившим в силу решением Дзержинского районного суда Волгограда с АО «Тандер» в пользу Светланы Е. взысканы 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда.