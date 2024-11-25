Генпрокуратура: уличенная в экстремистской деятельности сеть домовых чатов вскрыта в Беларуси

— Буквально две недели назад (эфир программы состоялся 25 ноября 2024-го. — Ред.) в Республике Беларусь по всем регионам была вскрыта сеть подобных чатов, пытавшихся объединиться в организацию. Эта попытка не увенчалась успехом. Люди привлечены к уголовной ответственности.