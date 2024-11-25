Генпрокуратура: уличенная в экстремистской деятельности сеть домовых чатов вскрыта в Беларуси

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Шуляк в эфире телеканала СТВ сообщил, что в стране вскрыта уличенная в экстремистской деятельности сеть домовых чатов.
Говоря об отслеживании тенденции развития криминогенной ситуации в стране, Шуляк сообщил следующее:
— Буквально две недели назад (эфир программы состоялся 25 ноября 2024-го. — Ред.) в Республике Беларусь по всем регионам была вскрыта сеть подобных чатов, пытавшихся объединиться в организацию. Эта попытка не увенчалась успехом. Люди привлечены к уголовной ответственности.
Представитель Генпрокуратуры не стал называть конкретную статью, уточнив лишь, что она «достаточно серьезная», и добавив:
— Я не буду ее озвучивать сегодня для соблюдения тайны следствия, но до 15 лет лишения свободы.
Также Генпрокуратура сказала об ответственности за использование личного видео на экстремистском ресурсе.
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