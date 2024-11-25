На борту затонувшей в Египте яхты находились туристы из 12 стран

Также в агентстве отметили, что удалось спасти 28 человек. Уточняется, что они получили незначительные травмы в виде ссадин и ушибов, ни одному из них не потребовалась госпитализация. Источник в правительстве сообщил Reuters, что поиски пропавших приостановили на ночь.