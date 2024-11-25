На борту затонувшей в Египте яхты находились туристы из 12 стран

«16 человек, в том числе 12 иностранных граждан, пропали без вести. Среди иностранных граждан были американцы, бельгийцы, британцы, китайцы, финны, немцы, ирландцы, поляки, словаки, испанцы и швейцарцы», — говорится в материале.
По данным агентства, на борту судна находились 44 человека, в том числе 31 турист и 13 членов экипажа.
Также в агентстве отметили, что удалось спасти 28 человек. Уточняется, что они получили незначительные травмы в виде ссадин и ушибов, ни одному из них не потребовалась госпитализация. Источник в правительстве сообщил Reuters, что поиски пропавших приостановили на ночь.
Губернатор провинции Красное Море генерал-майор Амр Ханафи сообщил, что, предварительно, на судно внезапно обрушилась большая волна, которая перевернула яхту за 5−7 минут. По его словам, некоторые пассажиры находились в каютах и не смогли спастись.
Яхта затонула ранее в этот день. В генконсульстве РФ в Хургаде сообщили, что россиян среди пассажиров не было.
Позже Би-би-си со ссылкой на власти Египта сообщили, что в результате потопления яхты 17 человек пропали без вести. Тогда Ханафи уточнял, что египетские Военно-морские силы и военная авиация усилили меры поиска пропавших.