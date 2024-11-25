Сербские парламентарии от правящей партии подрались с оппозиционерами

В сербском парламенте произошла драка между парламентариями от правящей коалиции во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и депутатами от оппозиционных партий. Потасовка произошла на заседании по рассмотрению проекта бюджета страны на следующий год. Оппозиционеры подняли транспаранты с надписью: «На ваших руках кровь». Они обвинили правящую партию в недавней гибели людей при обрушении бетонного козырька в Нови-Саде.