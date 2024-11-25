В Перми ребенок попал в больницу после удара током в подъезде

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током. Спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.