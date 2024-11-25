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Подмосковные врачи спасли ребенка с инсультом

Врачи Детского центра имени Рошаля спасли 16-летнюю пациентку, перенесшую инсульт. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба учреждения.

Источник: Freepik

По словам медиков, несовершеннолетняя была экстренно госпитализирована с диагнозом «геморрагический инсульт» (кровоизлияние в мозг). Нейрохирурги привели ее состояние в стабильное, после чего пациентке провели компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и другие исследования для выявления источника кровотечения.

Диагностика показала необходимость операции, так как вены и сосуды образовали запутанный клубок.

— Врачи с ювелирной точностью прошли «клубок сосудов» тонким катетером и залили специальной клеевой композицией кровоточащий сосуд, снизив риск повторных кровотечений, — говорится в публикации.

Отмечается, что проведенные подмосковными врачами манипуляции считаются сверхсложным видом высокотехнологичной медицинской помощи.

В начале ноября врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского спасли мужчину, у которого одновременно возникли инсульт и инфаркт. Отмечается, что мужчина был спасен и его направили на амбулаторное лечение.

медицина
здоровье