Подмосковные врачи спасли ребенка с инсультом

По словам медиков, несовершеннолетняя была экстренно госпитализирована с диагнозом «геморрагический инсульт» (кровоизлияние в мозг). Нейрохирурги привели ее состояние в стабильное, после чего пациентке провели компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и другие исследования для выявления источника кровотечения.
Диагностика показала необходимость операции, так как вены и сосуды образовали запутанный клубок.
— Врачи с ювелирной точностью прошли «клубок сосудов» тонким катетером и залили специальной клеевой композицией кровоточащий сосуд, снизив риск повторных кровотечений, — говорится в публикации.
Отмечается, что проведенные подмосковными врачами манипуляции считаются сверхсложным видом высокотехнологичной медицинской помощи.
В начале ноября врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского спасли мужчину, у которого одновременно возникли инсульт и инфаркт. Отмечается, что мужчина был спасен и его направили на амбулаторное лечение.