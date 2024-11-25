Подмосковные врачи спасли ребенка с инсультом

По словам медиков, несовершеннолетняя была экстренно госпитализирована с диагнозом «геморрагический инсульт» (кровоизлияние в мозг). Нейрохирурги привели ее состояние в стабильное, после чего пациентке провели компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и другие исследования для выявления источника кровотечения.