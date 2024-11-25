Муж выжил, жена — нет: гибель звезды соцсетей попала на камеру наблюдения

Пара выбралась из машины, но не могла от нее отойти — течение становилось все сильнее. Из окна дома напротив несколько человек высунули длинную лестницу, чтобы несчастные могли за нее ухватиться. До спасения оставалась всего пара шагов, но паводок был настолько мощным, что в конце концов снес машину, которая потащила за собой Уоллисона и Джей.