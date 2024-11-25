Муж выжил, жена — нет: гибель звезды соцсетей попала на камеру наблюдения

Трагическая гибель звезды соцсетей, 28-летней бьюти-блогера попала на камеру наблюдения. Вместе с мужем они оказались в смертельной ловушке. Он выжил. Она — нет. Молодую женщину пытались спасти, этот момент тоже запечатлен на видео.
Бразильянка Джей Соарес делилась в Сети с подписчицами секретами по уходу за собой. Эффектная брюнетка доказывала: так же хорошо, как она, может при желании выглядеть каждая. Поэтому аудитория Джей росла как на дрожжах.
Доверием она пользовалась и благодаря счастливой личной жизни: 8 лет замужем за Уоллисоном Лимой, с которым познакомилась еще в школе. Пара жила в городе Уберландия на востоке Бразилии.
В роковой день Джей и Уоллисон не придали большого значения прогнозу погоды, обещавшему сильные дожди. Когда супруги ехали на машине, за 15 минут выпало 50 миллиметров осадков, река Уберабинья вышла из берегов. Автомобиль оказался посередине потока.
Пара выбралась из машины, но не могла от нее отойти — течение становилось все сильнее. Из окна дома напротив несколько человек высунули длинную лестницу, чтобы несчастные могли за нее ухватиться. До спасения оставалась всего пара шагов, но паводок был настолько мощным, что в конце концов снес машину, которая потащила за собой Уоллисона и Джей.
Мужчина чудом остался жив. А жизнь бьюти-блогера оборвалась.
«Я просто хочу, чтобы она вернулась», — написал Уоллисон в своих соцсетях после трагедии.