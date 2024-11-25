В Ростовской области мошенники развели мужчину на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в Орловском районе.
По словам мужчины, ему позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил дончанину вложить денежные средства в инвестиции, перейдя по ссылке отправителя. Доверившись, мужчина выполнил все указания. После этого с его счета списались 1,5 миллиона рублей.
Осознав, что он потерял крупную сумму денег, передав ее мошенникам, мужчина обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 517 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».