В Ростовской области мошенники развели мужчину на 1,5 млн рублей

По словам мужчины, ему позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил дончанину вложить денежные средства в инвестиции, перейдя по ссылке отправителя. Доверившись, мужчина выполнил все указания. После этого с его счета списались 1,5 миллиона рублей.