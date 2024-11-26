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Росгвардейцы изъяли более 60 г мефедрона у мужчины на востоке Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) изъяли 63 г мефедрона у 39-летнего мужчины на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Следуя по ул. Никитинская, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который при виде служебного автомобиля перебежал дорогу и попытался скрыться в жилом секторе. Благодаря оперативным действиям сотрудников мужчина был задержан. Им оказался 39-летний гость столицы. В ходе беседы подозреваемый заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе 24 свертка с запрещенными веществами, которые он не успел разложить по “закладкам”. По результатам экспертизы было установлено, что изъятый материал является мефедроном общей массой более 63 г», — рассказали в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.