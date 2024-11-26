Росгвардейцы изъяли более 60 г мефедрона у мужчины на востоке Москвы

«Следуя по ул. Никитинская, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который при виде служебного автомобиля перебежал дорогу и попытался скрыться в жилом секторе. Благодаря оперативным действиям сотрудников мужчина был задержан. Им оказался 39-летний гость столицы. В ходе беседы подозреваемый заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе 24 свертка с запрещенными веществами, которые он не успел разложить по “закладкам”. По результатам экспертизы было установлено, что изъятый материал является мефедроном общей массой более 63 г», — рассказали в пресс-службе.