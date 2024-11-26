20 Minutes: в Женеве полиция оцепила часть квартала в связи со взрывом в доме

По мнению полицейских, взрыв может быть связан с похожим инцидентом, произошедшим 20 августа в одном из домов в квартале Сен-Жан. Тогда бомба взорвалась в пакете с мусором, ранения получил мужчина, работающий на часовом заводе, который неоднократно становился объектом анонимных угроз. В доме в районе Гранж-Канал, где 25 ноября взорвалась посылка, живет сотрудник этого предприятия. Согласно версии, посылка с бомбой могла быть адресована ему. В прошлом часовой завод получал заминированные посылки с записками о том, что «в будущем мишенью станут работники предприятия».