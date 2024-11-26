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20 Minutes: в Женеве полиция оцепила часть квартала в связи со взрывом в доме

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Швейцарская полиция заблокировала подступы к жилому дому в районе Гранж-Канал после произошедшего там взрыва, в результате которого ранения получила девушка. Как сообщил информационный портал 20 Minutes, правоохранители рассматривают версию, согласно которой взрывное устройство находилось в посылке.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 20 Minutes со ссылкой на нескольких очевидцев, пострадавшую при взрыве девушку увезли в больницу на машине скорой помощи. Взрыв был столь сильным, что вылетели стекла у входа в здание. Покинувшие свои квартиры люди пока не могут в них вернуться. Полицейские обследуют место происшествия при помощи робота, применяемого для обезвреживания взрывных устройств.

По мнению полицейских, взрыв может быть связан с похожим инцидентом, произошедшим 20 августа в одном из домов в квартале Сен-Жан. Тогда бомба взорвалась в пакете с мусором, ранения получил мужчина, работающий на часовом заводе, который неоднократно становился объектом анонимных угроз. В доме в районе Гранж-Канал, где 25 ноября взорвалась посылка, живет сотрудник этого предприятия. Согласно версии, посылка с бомбой могла быть адресована ему. В прошлом часовой завод получал заминированные посылки с записками о том, что «в будущем мишенью станут работники предприятия».

Представитель Федеральной прокуратуры Маттео Кремасчи заявил, что женевские власти проинформировали Берн об инциденте.