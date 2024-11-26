В Свердловской области мужчина выстрелил с балкона в собак и попал в человека

Одна из выпущенных пуль попала в ухо 26-летнему трактористу, который мирно сидел на лавочке во дворе. Извлечь инородное тело из ушной раковины мужчине помогла жена. Позже пострадавший вычислил, где живет стрелок, и наведался к нему в гости, чтобы попросить больше так не делать.