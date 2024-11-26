ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам

«Ранее этим вечером ВВС нанесли удары на основе разведданных по сирийским маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы», — говорится в заявлении армии.
ЦАХАЛ утверждает, что они якобы используются для доставки оружия ливанскому шиитскому движению «Хезболлах».
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, в результате чего ранения получили два мирных жителя.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.