Рыбаки расправились с напавшим на мужчину и его собаку медведем

Хищника привлекла собака. Когда хозяин попытался оттащить питомца и отойти, медведь переключил внимание на человека и напал на него. Оказавшиеся неподалеку рыбаки услышали шум и крики и пришли на помощь мужчине. Они расправились с напавшим на человека медведем. Как именно они это сделали, не уточняется.