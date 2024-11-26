«Ты что сделала с детьми?»: Что известно о гибели полугодовалого близнеца под Ростовом

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели шестимесячного мальчика. Его брат-близнец — в реанимации. Следствие возбудило дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Под подозрением — самые близкие люди малышей.
На место выехали скорая помощь и полиция Артем КИЛЬКИН.
ПРОСИЛА ВЫЗВАТЬ ТАКСИ.
Как рассказали «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» местные жители, в тот день 35-летняя мать близнецов ходила по округе, едва держась на ногах. По словам горожан, от женщины сильно разило спиртным, а в руках она несла двойную люльку-переноску.
В городе говорят, что таганроженка заглядывала во все встреченные по дороге магазинчики. В каждом павильоне просила вызвать такси, но везде получала отказ. Только в третьем — пивном ларьке — на нее обратили внимание.
Правда такси все же не вызывали. После этого женщина попросила зарядку для телефона, объяснив, что ее сел. Пока продавец искал устройство, в торговый зал влетел мужчина.
Выживший малыш находится в детской больнице Юлия ПЫХАЛОВА.
«МАТЬ МОЛЧА ВЫШЛА НА УЛИЦУ».
Со слов сотрудниц ларька, это был гражданский муж посетительницы. Мужчина с порога начал кричать: «Ты что сделала с детьми, где они?». Тогда мать спокойно протянула ему люльку и сказала: «Вот».
— Заглянув в переноску, мужчина ахнул от ужаса. Один младенец был в крови и не дышал, второй так ослаб, что почти не шевелился.
— Он схватил на руки бездыханного мальчика, прижал к себе и так кричал! Мать же молча вышла на улицу, — говорит собеседница издания.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РОДИТЕЛЯХ.
Тем временем на место приехали и правоохранители, и скорая помощь. Выжившего мальчика отвезли в реанимацию.
Позже выяснится, что незадолго до происшествия женщина и ее 56-летний сожитель поскандалили. Таганроженка выгнала мужчину из дома.
Об отце детей известно, что ранее он был судим по тяжкой статье. При этом соседи утверждают, что сыновей он любил.
Женщина фигурировала в судебных сводках по административной статье за мелкое хулиганство.
За жизнь мальчика сражаются врачи Юлия ПЫХАЛОВА.
ЗА ЖИЗНЬ БЛИЗНЕЦА БОРЮТСЯ ВРАЧИ.
Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
— Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.